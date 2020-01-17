: Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tiyatrosuna gidenlere sinirlendi! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

17.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:07

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır'a isim vermeden tepki gösterdi.

"TİYATROYA GİTTİĞİNİZDE..."

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerinde ifadeleri olduğunu belirterek, "Mesela demiş ki, 'YPG ve PKK bize mi saldıracaktı?' Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devlete saldırmasını makul mü görüyorsun? Sonra Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş'ın hapiste ne işi var?' demiş. Doğru hapiste ne işi var? Tiyatro dururken orada ne işi var? Sonra bunun tiyatrosuna hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş? Demirtaş cezaevinde, bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Güzelce sormuş Kılıçdaroğlu; 'Demirtaş'ın ne işi var hapiste, askerin ne işi var Libya'da, askerin ne işi var Suriye'de, askerin ne işi var Kandil'de, Demirtaş'ın ne işi var hapiste?' Bu nasıl bir üsluptur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: MİLLETİM GEREKEN DERSİ VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" demişti.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER İZLEDİ

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.

Kaynak: DHA

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