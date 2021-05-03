Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi

Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Haberler.com - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası tarihi kareler ortaya çıktı. Ülkenin Helmend bölgesinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı'nda devir teslim töreni yapılırken, ABD bayrağının indirilip Afganistan bayrağının göndere çekildiği törene ait görüntüler uluslararası medyaya yansıdı. ABD askerlerinden devralınan kampta, NATO ve ABD ordusu tarafından terörle mücadele kapsamında eğitilen Afganistan Özel Kuvvetleri'nin bulunacağı belirtildi.

ABD'nin tarihi bir kararla 20 yıl sonra çekilme kararı aldığı Afganistan'da süreç 1 Mayıs'ta resmen başladı. Başkan Joe Biden'ın yaptığı açıklamalara göre ülkede bulunan ABD askerleri 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar tamamen çekilmiş olacak.

ABD'nin çekilme kararıyla birlikte Afganistan'da hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar arttı. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ÖZEL KUVVETLER GÖREV YAPACAK

Çatışmaların gölgesi altında başlayan ABD'nin çekilme sürecinde tarihi anlar yaşandı. Ülkenin Helmend bölgesinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı'nda devir teslim töreni yapıldı. Afganistan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda ABD'nin bayrağının indirildiği görülüyor. Ardından Afganistan bayrağı göndere çekiliyor.

ABD askerlerinden devralınan kampta, NATO ve ABD ordusu tarafından terörle mücadele kapsamında eğitilen Afganistan Özel Kuvvetleri'nin bulunacağı belirtildi.

Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
İndirilen ABD bayrağı sonrası kampta Afganistan bayrağı dalgalandı.

47 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

ABD'de Brown Üniversitesi'nin "Savaşın Maliyetleri" projesindeki tahminlere göre ABD, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. 2001 yılından bu yana 47 bin 245 Afgan sivilin öldürüldüğü, milyonlarca kişinin de yerinden edilerek Pakistan, İran ve Avrupa'ya kaçtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001 yılından bu yana Afganistan'da 2 bin 442 ABD askeri öldürülürken, 20 bin 666 asker de yaralandı. NATO birliklerinden ise bin 144 personel hayatını kaybetti.

Süre bitti, asker geri dönmedi! Anlaşmayı ihlal eden ABD'ye tansiyonu yükseltecek 'karşı eylem' uyarısı
Süre bitti, asker geri dönmedi! Anlaşmayı ihlal eden ABD'ye tansiyonu yükseltecek "karşı eylem" uyarısı
ABD ve NATO askerleri, bugün itibarıyla Afganistan'dan resmen çekiliyor
ABD ve NATO askerleri, bugün itibarıyla Afganistan'dan resmen çekiliyor
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Haydar Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Çatışma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 09:14:01. #1.15#

title