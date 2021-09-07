Devil May Cry heykeli 40 bin TL'den satışa sunuldu!

2001 yılında piyasaya sürülen oyun dünyasının popüler yapımlardan Devil May Cry'ın gerçeğe yakın heykeli ön siparişe açıldı. Heykelin fiyatı yaklaşık 40 bin TL.

Capcom'un yapımcılığı ile oyun dünyasına adım atan ve bu süreçte milyonlarca oyunsever tarafından severek oynanan popüler yapım Devil May Cry'ın ana karakteri Dante'nin görünüş ve boyut açısından gerçeğe yakın heykeli ön siparişle satışa sunuldu.

2001 yılında piyasaya sürülen serinin 20. yılına özel olarak yapılan heykel, 43 inç boyutunda ve yaklaşık 30 kilogram. Heykelin fiyatı ise 520 bin Japon Yeni, yani bu da yaklaşık olara 40 bin TL'ye tekabbül ediyor.

Gerçekçi tasarımı ile hayranlar tarafından olumlu eleştiriler alan Dante heykelinin görsellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

40 BİN TL'LİK DEVIL MAY CRY HEYKELİ GÖRSELLERİ