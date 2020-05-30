Develi'den CHP 'ye Kemal Derviş eleştirisi
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Develi'den CHP 'ye Kemal Derviş eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, Türkiye'nin sıcak para musluğunun kısılarak Erdoğan'ın iktidardan düşürülmeye çalışıldığını, partisinin de ülkedeki neoliberal düzenin kurucusu olan Kemal Derviş'i saklayıp Cumhurbaşkanını hedefe koyarak milleti...

Develi'den CHP 'ye Kemal Derviş eleştirisi
30.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, Türkiye'nin sıcak para musluğunun kısılarak Erdoğan'ın iktidardan düşürülmeye çalışıldığını, partisinin de ülkedeki neoliberal düzenin kurucusu olan Kemal Derviş'i saklayıp Cumhurbaşkanını hedefe koyarak milleti "Büyük Yalan"a inandırmaya çalıştığını söyledi.

Kendi internet sitesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve sık sık partisine yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Turgay Develi, sıcak paraya endeksli neoliberal ekonomi düzeninin mimarı Kemal Derviş'i CHP'nin hemen milletvekili ve ardından da ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptığını hatırlatarak, "Son 50 yıldan bu yana dünya ölçeğinde hüküm süren sıcak para hükümranlığı, Kemal Derviş'in ekonomik programı ile iktidara getirdiği Ak Parti'yi, bu kez de sıcak para musluğunu kısarak iktidardan düşürmeye çalışıyor. CHP de Erdoğan'ı hedef göstererek asıl suçlu Kemal Derviş'i saklıyor. Muhalefet ve çepere yeni eklemlenen Babacan-Davutoğlu ikilisi, 19 yıldan bu yana uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle sıkıntı yaşayan ekonominin tek suçlusu olarak Sarayı- Erdoğan'ı göstererek asıl suçluyu saklayıp büyük yalana inanmamızı istiyorlar" dedi.

CHP Kurultayının eninde sonunda yapılacağını belirten Develi, "Başta Kurultay delegeleri olmak üzere CHP'nin sahipleri üyeler ve oy veren- vermeyen milyonlar, şimdiki CHP yönetimi gibi mi düşünüyor, partinin ekonomi- politik duruşu ne olmalı konusunu tartışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

CHP delegelerine seslenen Develi, "Bir de Bülent Ecevit'i Dinleyin " diyerek Ecevit'in, "'Kemal Derviş Şeytani Hesaplar İçerisindeydi" dediğini hatırlattı.

Develi, CHP ekonomi yönetiminin, Kemal Derviş ve neoliberal paradigmaları aşacak, dünyadaki gelişmeleri okuyabilecek, ülkenin yoksulluğunu bitirecek siyasi perspektif sıçramalarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, sözlerinin sonunda, "Hedefe tek başına Reis'i koyup, günah bilançosunu da Saray'ın kapısına asmak, Kemal Derviş'i ve ülkemizi 'Çapa'ladığı neoliberal düzenin sorumluluğunu göz ardı eden politik seçenekleri savunmak yanlıştır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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