Deveci ve Topkaya Mahalleleri Yeterli İçmesuyuna Kavuştu
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Deveci ve Topkaya Mahalleleri Yeterli İçmesuyuna Kavuştu

Deveci ve Topkaya Mahalleleri Yeterli İçmesuyuna Kavuştu
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesine bağlı Deveci ve Topkaya Mahallelerinde başlattığı içmesuyu terfi ve şebeke hattı çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı...

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesine bağlı Deveci ve Topkaya Mahallelerinde başlattığı içmesuyu terfi ve şebeke hattı çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı yetersiz içmesuyu sorununa son verdi.

MESKİ, Deveci ve Topkaya'yı yeterli içmesuyuna kavuşturdu

Deveci Mahallesi'nde yeni yapılacak yerleşimin (TOKİ Konutları) kotunun mevcut şebekenin kotu içerisinde en yüksek kota sahip olması nedeniyle su tüketiminin maksimum olduğu saatlerde bu bölgeye yeterli içmesuyu verilemiyordu. Topkaya Mahallesi'nin içmesuyu ise mahallede bulunan kaynaktan terfili olarak karşılanıyordu. Yaz aylarında kaynağın aşırı derecede azalıp kuruma derecesine geldiği noktada mahalleye yeterli içmesuyu verilemiyordu. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin içmesuyu sorunlarını gideren çalışmaları kısa sürede tamamladı.

Beşevler Mahallesi'nde bulunan 2 bin 500 metreküplük depodan alınan ve TOKİ Evleri yukarısına yapım işi kapsamında yeni yapılan 300 metreküplük depoya terfi edilen içmesuyu Deveci Mahallesi'ndeki mevcut şebekeye veriliyor. Ayrıca, Topkaya Mahallesi'nde yapım işi kapsamında Q=3 lt/sn debiye sahip bir sondaj kuyusu açılarak, mahallenin mevcut içmesuyu kapasitesi artırıldı.

MESKİ'nin yatırım tutarı 1 milyon 710 bin lira olan yapım işi kapsamında 3 bin 487 metre içmesuyu hattı imalatı ile 2 adet tahliye odası, 1 adet vantuz odası, 1 adet debimetre odası, 1 adet 300 metreküp su deposu, 1 adet dalgıç pompa istasyonu, 1 adet kuyu tipi pompa istasyonu ile enerji nakil hattı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22. 8. 2021 09: 28: 16

Kaynak: Habermetre

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