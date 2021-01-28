DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: HDP'den bir randevu talebi gelmedi, gelirse görüşürüz bunda bir şey yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Babacan, HDP'nin kendilerinden görüşme talep edeceği iddialarına "Eğer talep gelirse, randevu veririz. Bunda herhangi bir sorun yok" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti. Babacan'a eşlik eden heyet içinde Başkanlık Kurulu üyeleri Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Sanem Oktar ve İbrahim Çanakcı yer aldı. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLIK

Partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yaptığını hatırlatan Babacan, bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Babacan, "CHP'nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardık. Ülkemizde sistem ve yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirmeyle ilgili hazırlıklar son derece önemli" dedi.

"GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK AMA DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ VAR"

İttifaklarla ilgili, "Herhangi bir ittifak konusunu gündemimizde tutmuyoruz. Genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde bu konu gündeme gelmiyor. İttifaklar seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır. Yasal düzenleme de zaten partilerin seçim öncesinde bir arada hareket edip etmemeleriyle ilgilidir. Gündemimizde ittifak yok ama istişare, diyalog ve iş birliği var" diyen Babacan HDP'nin yeni döneme ilişkin olarak kendilerinin de içinde bulunduğu dört parti ile görüşme talep edeceği yönündeki haberler için de, "HDP'den bize ulaşmış resmî randevu talebi henüz yok. Eğer talep gelirse, randevu veririz. Bunda herhangi bir sorun yok" dedi.