DEVA Partili Yeneroğlu, herkesin hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adalete sahip çıkmasını istedi
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DEVA Partili Yeneroğlu, herkesin hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adalete sahip çıkmasını istedi

DEVA Partili Yeneroğlu, herkesin hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adalete sahip çıkmasını istedi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, her bir ülke vatandaşının hukukun üstünlüğüne, demokrasi ve adalete ciddi manada sahip çıkması gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, her bir ülke vatandaşının hukukun üstünlüğüne, demokrasi ve adalete ciddi manada sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm hakim, savcı, avukat ve adalet personelinin yeni adli yılını kutladı.

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın yargı bağımsızlığı ve yargıya güven anketine göre Türkiye'de yargıya güvenin yüzde 38 olduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Dünya Adalet Projesi'nin, hukukun üstünlüğü endeksinde 2015 yılında 102 ülke arasında 80'inci sırada gösterdiği ülkemiz, 2020 yılında 128 ülke arasında 107'nci sıraya kadar gerilemiştir." dedi.

Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesinin başvuru istatistiklerine göre Eylül 2012'den Aralık 2020'ye kadar verilen 9 bin 39 ihlal kararının yüzde 63'ünün adil yargılama hakkına ilişkin olduğunu kaydetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2020 istatistiklerine göre, adil yargılanma konusunda hakkında en çok ihlal kararı verilen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Yeneroğlu, AİHM'de bekleyen 62 bin başvurunun takriben yüzde 19'unun Türkiye ile ilgili olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, tarafsız ve bağımsız olmayan yargının adalet dağıtamayacağını vurguladı.

Her bir ülke vatandaşının hukukun üstünlüğüne, demokrasi ve adalete ciddi manada sahip çıkması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, "Dini, dili, etnik kimliği, düşüncesi, yaşam biçimi, sosyal ve siyaset görüşü ne olursa olsun toplumun tüm farklılıklarıyla birlikte güven içerisinde bir arada yaşayabilmesinin yegane formülü gerçek bir özgürlükçü hukuk devletinin inşasıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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