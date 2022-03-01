DEVA Partisi'den MHP'nin "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" eleştirisine yanıt

Dün CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi liderleri "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine ilişkin metni imzaladı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması olan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine ilişkin, "Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirini hem dengelediği hem de denetlediği, tüm güçlerinin tek bir elde toplanmadığı, işlerin istişare ile karara bağlandığı, sivil toplumun üzerinde hiçbir baskının olmadığı, basının özgür olduğu ve her bir vatandaşımızın kendini nasıl arzu ediyorsa o şekilde gerçekleştirdiği demokratik ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etme kararlılığı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK ANILMAMIŞ" ELEŞTİRİSİNE YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in mutabakat metnine ilişkin, "Atatürk anılmamış. Tek bir satırda bile Türk Milleti ifadesi kullanılmamış." eleştirisine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yeneroğlu, metnin ikinci sayfasında Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün yer aldığını söyledi.

"CİDDİYE ALINACAK BİR TARAFI OLMADIĞI KANAATİNDEYİM"

Milletin öncelikli gündeminin kimliği olmadığını söyleyen Yeneroğlu, Türkiye'nin bu kimlik siyasetinden kurtarılması gerektiğini kaydetti.