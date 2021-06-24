Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen milyonlar küçük dilini yuttu
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Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen milyonlar küçük dilini yuttu

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvan bakıcısı Jay Brewer, hayvanlarla en inanılmaz karşılaşma anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Birkaç ay önce bir yılanın saldırısına uğrayan Brewer, yine benzer bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Dev pitonunun yumurtalarını almaya çalışan bakıcının bu anları kısa sürede gündem oldu.

Zürafalardan fillere, komodo ejderlerinden tuzlu su timsahlarına kadar her gün bakımını üstlendiği hayvanların fotoğraf ve videolarını paylaşan bakıcı Jay Brewer, son yayınladığı video ile izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

BEBEKLERİNİ KORUMAK İÇİN SALDIRIYA GEÇTİ

3 milyondan fazla takipçisini dehşete düşüren Brewer, devasa bir yılan tarafından yüzünden ısırıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüye göre, dev yılan olanlardan pek memnun değildi ve bebeklerini korumak için saldırmaya karar verdi.

"30 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR BU İŞİ YAPIYORUM"

Bakıcı, yavruların yumurtadan çıkmalarına yardımcı olabilmeleri için özellikle büyük bir pitona ait bazı yumurtaları almaya çalıştığı anlar için "Vay canına, tam suratıma. Beni yakaladı. 30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor. Tek amacım anne yılanın yumurtalarını kurtarabilmek" dedi.

Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen milyonlar küçük dilini yuttu
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