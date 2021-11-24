ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

TEKİRDAĞ (AA) - Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na gitmek üzere Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-14" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

MSC Samar'ın boğaz geçişini tamamlamasının ardından trafik normale dönecek.

Geminin, Tekirdağ'daki liman faaliyetinin ardından İspanya'nın Valensiya Limanı'na gideceği belirtildi.

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dev konteyner gemisi MSC Samar Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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