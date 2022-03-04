Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

İhlas Haber Ajansı, Gökhan Murat Göktürk - Yerel
 - Güncelleme:

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor.

VAN (İHA) - Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçalarının 2 gündür aynı bölgeye düşmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. 2 günden bu aynı bölgeye dev kayaların düşmesi sonucu Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapandı. Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engellerken, mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Kaymakam Kundakçı beraberindekiler ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Belediye iş makinesinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Yerel

Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title