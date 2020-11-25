Dev dönme dolaptan "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Dev dönme dolaptan "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi

25.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:23

Antalya'daki bir lunaparkta yer alan 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan ışıklı kayan yazılarla "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi.

Antalya'daki bir lunaparkta yer alan 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan ışıklı kayan yazılarla "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi.

Antalya'da faaliyet gösteren bir lunapark işletmesinde 2019 yılında faaliyete geçen ve Antalya'nın Kalbi adı verilen 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında mesaj verildi.

Mesajda, ışıklı kayan yazılarla "dur" anlamına gelen el işareti ve "Kadına şiddete hayır" cümlesi yer aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Lunapark şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolabın Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıdığını belirtti.

Önemli günlerde bu tür mesajları daha önce de paylaştıklarını dile getiren Etke, "Şehitlerimizi andık, kardeş Azerbaycan'a destek olduk, bayramlarımızı yine bu şekilde mesajlarla kutladık. Bugün de günün önemine binaen 'Kadına şiddete hayır' mesajımızı dönme dolabımıza yansıttık. Bundan sonra da bu tür konularda mesajlarımız sürecek." dedi.

Dev dönme dolaptan 'Kadına şiddete hayır' mesajı verildi
Dev dönme dolaptan 'Kadına şiddete hayır' mesajı verildi
Dev dönme dolaptan 'Kadına şiddete hayır' mesajı verildi
Dev dönme dolaptan 'Kadına şiddete hayır' mesajı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

İlgili Haberler

'Kadına şiddete hayır' etkinliği
"Kadına şiddete hayır" etkinliği
Elazığ'da 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği
Elazığ'da "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği
'Kadına Şiddete Hayır' farkındalığı için yürüdüler
"Kadına Şiddete Hayır" farkındalığı için yürüdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Hande Erçel Öykü Karayel
Spor Falcao Şenol Güneş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dev dönme dolaptan "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 22:23:19. #1.14#
title