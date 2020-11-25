DEÜ VE İBG güç birliği yapacak

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinin (İBG) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinin (İBG) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Covid-19 tedavi protokollerinde kullanılan etken maddeler üzerinde yapılacak bilimsel çalışmaları kurum olarak destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk tematik araştırma merkezi olarak 2018 yılında faaliyete geçen İBG'nin yönetim kurulu başkanlığına atanan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti. Alsancak'taki DEÜ Rektörlük binasına İBG Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gelen Başkan Yozgatlıgil, üniversitede olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedefleri için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. İBG yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Hotar ise Türkiye'nin küresel salgınla mücadele konusunda ciddi bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Devletimiz, bu süreçte bütün imkanlarını seferber ederek çalışmalarını yürütüyor. Üniversite olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizde, pandeminin ilk gününden beri aralıksız çalışıyoruz. Buradaki hocalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız da büyük bir özveri ile bu sıkıntılı dönemi elbirliğiyle atlatmak için mücadele ediyorlar. Onlara müteşekkiriz. Bizler de her türlü desteği kendilerine sağlamaya özen gösteriyoruz" dedi.

"Yakından takip ettik"

İnsan hayatını doğrudan tehdit eden küresel Covid-19 salgını ile mücadelede, hem bilim dünyasının hem de ilaç sektörünün ciddi bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Rektör Hotar, "Covid-19 ile ilgili gelişmeleri, ortaya çıktığı ilk günden itibaren takip ettik; bugün de aynı hassasiyet ile ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Covid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmasının ardından, üniversite olarak bir dizi önlem almaya başlamıştık. Çünkü bu enfeksiyonun ciddi sonuçlarının olabileceğini öngörüyorduk. Maalesef, düşünmek istemediklerimiz insanlığın başına geldi. Dolayısıyla üniversite olarak bulaş riski yüksek bu hastalıkla mücadele yollarını araştırmaya başladık" diye konuştu.

İBG ve özel sektör vurgusu

DEÜ'nün bütün imkanlarını seferber ederek bu alandaki tıbbi araştırmalara öncelik verdiğini ifade eden Rektör Hotar, "Elbette, bu kolay bir sınav değil ancak böyle zamanlarda, kurumlar arası işbirliğini artırmak daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Bizler bugün ziyaretimize gelen İGB yönetimiyle hangi alanlarda ortak hareket edebileceğimizi değerlendirdik. İlaç sektörünün temsilcileri ile bu alanda çalışan akademisyenlerimizin yer aldığı İBG yönetimine, milli ve yerli aşı üretilmesi noktasında güç birliği yapabileceğimizi söyledik. Yine üniversite olarak Covid-19 tedavi protokollerinde kullanılan etken maddeler üzerinde yapılacak bilimsel çalışmaları destekleyeceğimizi de belirttik. İBG hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi için yenilikçi teknoloji ve ürünleri geliştirmek üzerine faaliyet gösteren bir kurum. Dolayısıyla burada sinerji ortaya çıkartarak kurumlarımızın bilgi birikim ve tecrübelerini paylaşacak bir zemin oluşturmaya karalıyız. Özel sektörle de bu alanda çalışmayı arzuluyoruz. İBG'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ülkemizin ve İzmir'in geleceği için gayret göstereceklerine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde tekrar bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak, sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesinde bulundu.

Tam kadro ziyaret

Görüşmede; İBG Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erduran, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Tekin, Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neyir Zeynep Atabay Taşkent yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı