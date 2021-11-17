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Destici'den kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Destici'den kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Destici, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Destici, Başak Cengiz'in artık bütün Türkiye'nin kızı olduğunu belirterek, "Bu hadise sadece sizin için değil, bütün Türkiye için büyük bir acı oldu." dedi.

Başak Cengiz'in suçsuz ve günahsız olduğunu kaydeden Destici, "Şehit mertebesinde inşallah ahirette karşılanacak." diye konuştu.

Anne Beyhan Cengiz ise "Benim kızımın adı Başak. Ben inanıyorum ki bin tane tohum çıkacak. Başaklar çoğalacak. Güçlü bir şekilde bereket yağacak. Kızımın elinde silah değil, kalem vardı. Silaha hazırlanmamıştı. Karşısındaki silahlı ve planlı. Güçsüz birini seçiyor." ifadesini kullandı.

Başak Cengiz için dua okuyan Destici, ardından acılı anne ve babadan kızları hakkında bilgi alıp ailenin fotoğraf albümünü inceledi.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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