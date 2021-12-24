DESTEK PERSONELLERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

İlçemiz okullarında görev yapan, okullarımızı eğitim ve öğretime hazır hale getiren başarının gizli kahramanları, her birimizin üzerinde hakları olan destek personellerimizle Bulancak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Toplantı Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT başkanlığında toplantı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT; "İlçemizdeki okullarımızın temizlik, kalorifer yakma, öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları gibi en önemli işlerde üst seviyede gayret göstererek çocuklarımızı sıcak bir ortamda geleceğe hazırlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan değerli arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Emeklerinin karşılığı ödenemez. Okullarımız onlar sayesinde sıcak ve güzel. Uzun zamandır düşündüğüm toplantıyı bu akşam gerçekleştirmek nasip oldu. İnşallah her yıl benzer etkinlikler yaparız.

Okul ve kurumlarımıza her türlü desteği veren her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımız Ali İkram TUNA' ya şükranlarımı arz eder, değerli çalışanlarıma sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.

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