Destek İçin Kilis'teyiz" Etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında bu kente geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Vali Tekinarslan'ın da katılımıyla, Canpolat Paşa Mahallesi Sabah Pazarı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaftan alışveriş yapıp sohbet etti.

Vali Tekinarslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin kalbinin, Zeytin Dalı Harekatı başladığı andan itibaren Mehmetçik ve Kilis halkı ile birlikte attığını söyledi.

Harekat sürecinde, Türkiye'nin birçok ilinden Kilis'e ziyaretler olduğunu anlatan Tekinarslan, "Tüm Türkiye'nin 'şimdi Kilis'e gitme zamanı' deyip kenti şenlendirmelerini bekliyoruz. Hem bizleri ziyaret etmelerini hem de şehir esnafımızın ticaretine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Biz buradaki tüm zorlukları, millet ve bayrak sevgisiyle atlattık ama bunları atlatırken asla yalnız olmadığımızı bildik ve hissettik." dedi.

Gaziantep'in, harekatın başından bu yana her zaman Kilis halkının yanında olduğunu anımsatan Tekinarslan, bundan sonraki süreçte de desteklerin devam etmesini dilediklerini ifade ederek, Şahin'den, Gaziantep'e düzenlenen turların yarım günlüğüne de olsa Kilis'e yönlendirilmesi yönünde destek beklediklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Kilis halkına destek olmak adına kente geldiklerini belirterek, "Bu zor zamanda Kilis esnafını ziyaret edip alışveriş yapmanın sevincini yaşıyoruz. Gaziantep olarak her zaman Kilis halkının yanında olacağız ve her türlü zorluğu birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde aşacağız." diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da halkın güvenliğinin sağlanması adına düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümete ve orduya minnettar oldukları aktardı.

Kara, operasyonlar nedeniyle zor zamanlardan geçen Kilis halkına destek olmak adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen ve esnafı ziyaret ederek onlara katkı sunan Şahin ve ekibine teşekkür etti.