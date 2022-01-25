Destan oyuncuları: Destan dizisi tüm oyuncu kadrosu! Batuga, Kün Ata, Çalayır, Yibek Kadın, Çolpan Hatun, Temur Tegin kimdir?
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu merak ediliyor. Destan dizisinde rol alan tüm oyuncular kimlerdir? İşte, Destan oyuncuları...
Destan oyuncuları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV Ekranlarında yayınlanan Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor. Destan oyuncuları kimdir? Destan dizisi tüm oyuncu kadrosu!
Dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer almaktadır.
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
Ebru Şahin - Akkız
Cesur, güzel ve genç bir savaşçı. Küçük yaşlardan beri savaşmaya ve kılıçlara meraklı olan Akkız, Dağ Hanlığı'nın güçlü bir kadını olarak öne çıkıyor.
Edip Tepeli - Batuga
Gök Hanlığı'nın 'eksik' olarak nitelendirilen tegini. Taht adayları içinde diğer kardeşlerinden daha geride olan Batuga, sessiz bir kahraman.
Selim Bayraktar - Alpagu Han
Gök Hanlığı'nın güçlü ve acımasız lideri. Batuga'nın babası ve kutluğunu göklerden alan bir Gök Hanlığı kağanı.
Deniz Barut - Ulu Ece
Güçlü ve acımasız bir lider olan Alpagu Han'ın karısı. Gök Hanı'nın ulu kağanı ile evlenerek Türk'e eş olan Ulu Ece aynı zamanda, Rus Vareg Kinezi'nin kızı.
Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg
Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası... Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu olan önemli bir komutan.
Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg
Gök Hanlığı'nda güçlü bir komutan. Hanlığın mert savaşçılarından biri.
İpek Karapınar - Çolpan Hatun
Hırslı ve sabırlı bir kadın. Alpagu Han'ın sürgün ettiği bir Han. Dağ Hanlığı'nın başı. Aynı zamanda, Akkız'ın da hanı.
Elif Doğan - Tutkun
Dağ Hanlığı'nın, Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Gözü pek, hırslı, kararlı ve güzel bir savaşçı.
Burak Burkay Akgül - Kaya Tegin
Batuga'nın ağabeyi. Gök Hanlığı tahtının en güçlü adaylarından biri. Annesi Ulu Ece, babası Alpagu Han.
Burak Tozkoparan - Temur Tegin
Batuga'nın bir diğer ağabeyi. Ulu Ece ve Alpagu Han'ın ortanca oğulları. Gök Hanlığı tahtının varislerinden biri.
Buse Meral - Sırma
Dağ Hanlığı'nın güçlü kızlarından biri. Akkız'ın en yakın dostu. Yüreği ile hareket eden kahraman bir kadın.
Ahmet Olgun Sünear - Yaman
Sırma'nın nişanlısı. Akkız'ın yakın dostlarından biri. Dağ Hanlığı'nın cesur savaşçılarından biri.
Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun
Sıcak, cana yakın ama güvenilmez bir kadın. Gök Hanlığı'nın varislerinden olan Kaya'nın karısı.
Esra Kılıç - Mei Jin
Çin İmparatorluğu'nun Gök Hanlığı'nı yıkma planlarının en önemlisi. Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı.
Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek
Balamir Beg'in kızı. Alpagu Han'ın yeğeni ve Batuga'nın sözlüsü.
Osman Albayrak - Vargı Beg
Batı Gök Hanlığı'nın Yasavul'u.
Alper Düzen - Danış Ata
Gök Hanlığı'nın danışmanı. Hayatını Gök Tengri'ye adamış bir insan. Danış Ata'nın çok güvendiği yoldaşı.
Şahin Ergüney - Kün Ata
Dağ Hanlığı'nın hastaları iyi eden, görüleri hayat bulan atası.
Meltem Pamirtan - Yibek Kadın
Ulu Ece'nin sağ kolu, sadık hizmetkarı, kıymetlisi.
Evren Erler - Çalayır
Gök Hanlığı'nın her taşında kulağı olan; her nefesinden haberdar, kapalı kapıları ardında on dümen çevirip de birinden de yakalanmayan künebaşı.