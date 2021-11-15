DESKİ Genel Kurulu Kasım Ayı Gündemi

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Deski ) Genel Kurulu olarak 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 17. 00'de İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 15. 11. 2021 1- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu arasında; "Su isale hatlarındaki kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için mikro ölçekli hidroelektrik santral tasarımı ve üretimi AR-GE Projesi" ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ile İşbirliği Sözleşmesi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi. 2- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesine ilişkin DESKİ Genel Müdürlüğünde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile belirlenecek çerçeve içerisinde sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 3- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı yatırım programının görüşülmesi. 4- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı performans programının görüşülmesi. 5- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı ücret ve tarifeler listesinin görüşülmesi. 6- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı ve izleyen iki yılın bütçesinin görüşülmesi. .

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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