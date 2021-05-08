DERYA SERT'İN MUCİZE BEBEKLE İLK ANNELER GÜNÜ HEYECANI
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DERYA SERT'İN MUCİZE BEBEKLE İLK ANNELER GÜNÜ HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyada kadavradan ilk rahim nakli yapılan ve 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert, ilk kez Anneler Günü kutlamanın heyecanını yaşıyor.

Dünyada kadavradan ilk rahim nakli yapılan ve 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert, ilk kez Anneler Günü kutlamanın heyecanını yaşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert, denemeler sonrasında 4 Haziran 2020 tarihinde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında 760 gram ağırlığında doğan mucize bebeğe doktoru 'Ömer Özkan'ın ismi verildi. Mersin'de yaşayan ve her ay kontrol amaçlı Antalya'ya gelen Derya Sert'in bebeği 6 kiloya ulaştı. Gün içerisinde oğluyla keyifli vakit geçiren Derya Sert, 9 yıl bekleyişin ardından ilk kez Anneler Günü'nü kutluyor.

Uzun süren bekleyişle anne olan Derya Sert, mucize bebek Ömer Özkan'ı ilk kucağına aldığında gözyaşlarına boğulmuştu. Sabahtan akşama kadar gün boyu evinde oğluyla güzel zaman geçiren anne Sert, "İlk Anneler Günü heyecanını yaşıyorum. Önce Allah'a sonra dünyada kadavradan yapılan ilk rahim naklini başarılı bir şekilde gerçekleştiren dünyaca ünlü Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine dua ediyorum" dedi.

Dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Derya, ilk Anneler Günü'nü yarın kutlayacak. Bu mutluluğu yaşatmak Allah'ın yardımıyla bize kısmet oldu. Derya, Türkiye'de anne olma hayali kuran çok sayıdaki kadın için de umut oldu. Umarım, bundan sonra da birlikte nice anneler günü kutlarlar" diye konuştu.

DERYA SERT'İN MUCİZE BEBEKLE İLK ANNELER GÜNÜ HEYECANI
DERYA SERT'İN MUCİZE BEBEKLE İLK ANNELER GÜNÜ HEYECANI
DERYA SERT'İN MUCİZE BEBEKLE İLK ANNELER GÜNÜ HEYECANI
DERYA SERT'İN MUCİZE BEBEKLE İLK ANNELER GÜNÜ HEYECANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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