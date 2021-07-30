Dernek kuran sağlık çalışanları Orta Karadeniz'i tanıtmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dernek kuran sağlık çalışanları Orta Karadeniz'i tanıtmayı hedefliyor

Dernek kuran sağlık çalışanları Orta Karadeniz'i tanıtmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da, Orta Karadeniz Sağlık ve Turizm Derneğini (OKSAT) kuran sağlık çalışanları, "Samsun İçin Çal" projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla klip çekti.

Samsun'da, Orta Karadeniz Sağlık ve Turizm Derneğini (OKSAT) kuran sağlık çalışanları, "Samsun İçin Çal" projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla klip çekti.

Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının bir araya gelerek kurduğu OKSAT, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sinop illerinde faaliyet gösteriyor.

Orta Karadeniz bölgesinde sağlık, turizm, kültür, doğa konularında projeler üretmeyi planlayan dernek mensupları, bölgedeki illeri tanıtmayı hedefliyor.

Derneğin ilk projesi olan "Samsun İçin Çal" projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla çekilen video klip, sosyal medyadan yayımlandı.

Söz ve müziği OKSAT Başkanı Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel'e ait "Bahçeye diktim fındık" isimli eserin seslendirildiği klipte, çeşitli enstrümanlar kullanan hekim, hemşire ve tıp öğrencileri rol aldı.

Klipte Atatürk Anıtı, Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Çakallı Taşhan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, Amazon Köyü, Kurupelit Marina, Yeni 19 Mayıs Stadı, Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi, tarihi Çarşamba Köprüsü, Şahinkaya Kanyonu, OMÜ Göleti, Kabaceviz Şelalesi gibi alanlara ilişkin görseller yer aldı.

Tuncel, AA muhabirine, derneğin bölgenin sağlık ve turizm altyapısını değerlendirerek adını duyurmak, bilinirliğini artırmak ve bu açıdan hak ettiği potansiyele ulaştırmak amaçlarıyla kurulduğunu söyledi.

Samsun'un özellikle sağlık altyapısı açısından çok önemli yere sahip olduğunu dile getiren Tuncel, Ordu ve Sinop'un tarih ve doğası, Tokat ve Amasya'nın da termal turizm açısından birikimi bulunduğunu anlattı.

"Samsun için çal"ın derneğin ilk projesi olduğuna işaret eden Tuncel, şöyle devam etti:

"Burada müziğin iletişim dili olarak kullanılmasını tercih ettik. Hedeflediğimiz lokalizasyonlarda sağlık çalışanlarının aktif rol almasını sağlayarak bir proje üretmek gibi çoklu hedefe yönelik bir değer üretmeyi amaçladık. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. 'Samsun İçin Çal' projesinde Samsun'da gezilmeye, görülmeye, tanıtılmaya, duyurulmaya değer en önemli lokalizasyonları 4 dakikalık klibe sığdırdık. 2,5 aylık sürede bu projeyi hayata geçirdik."

"Bölgenin gizli kalmış, keşfedilmemiş güzelliklerini gördük"

Klipte rol alan Canik İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Sinem Yılmaz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama biriminde çalıştığını dile getirdi.

Salgın sürecinde çok fazla yıpranıp yorulduklarını vurgulayan Yılmaz, "Birçok meslektaşımızı ve sevdiklerimizi kaybettik. Pandemiden çıkmak için tek silahımız aşı. Hepimiz aşılarımızı olduk ve projeye katıldık. Bu proje bize bir nebze nefes aldırdı. Deşarj olduk. Samsun ve bölgenin gizli kalmış, keşfedilmemiş güzelliklerini gördük ve bunu herkesle paylaşmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Erdoğan: 'Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor.'
Erdoğan: "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor."
Erdoğan: 'Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız.'
Erdoğan: "Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Oğulcan Engin Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dernek kuran sağlık çalışanları Orta Karadeniz'i tanıtmayı hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:40:32. #1.16#

title