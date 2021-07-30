Dernek kuran sağlık çalışanları Orta Karadeniz'i tanıtmayı hedefliyor

Samsun'da, Orta Karadeniz Sağlık ve Turizm Derneğini (OKSAT) kuran sağlık çalışanları, "Samsun İçin Çal" projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla klip çekti.

Samsun'da, Orta Karadeniz Sağlık ve Turizm Derneğini (OKSAT) kuran sağlık çalışanları, "Samsun İçin Çal" projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla klip çekti.

Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının bir araya gelerek kurduğu OKSAT, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sinop illerinde faaliyet gösteriyor.

Orta Karadeniz bölgesinde sağlık, turizm, kültür, doğa konularında projeler üretmeyi planlayan dernek mensupları, bölgedeki illeri tanıtmayı hedefliyor.

Derneğin ilk projesi olan "Samsun İçin Çal" projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla çekilen video klip, sosyal medyadan yayımlandı.

Söz ve müziği OKSAT Başkanı Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel'e ait "Bahçeye diktim fındık" isimli eserin seslendirildiği klipte, çeşitli enstrümanlar kullanan hekim, hemşire ve tıp öğrencileri rol aldı.

Klipte Atatürk Anıtı, Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Çakallı Taşhan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, Amazon Köyü, Kurupelit Marina, Yeni 19 Mayıs Stadı, Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi, tarihi Çarşamba Köprüsü, Şahinkaya Kanyonu, OMÜ Göleti, Kabaceviz Şelalesi gibi alanlara ilişkin görseller yer aldı.

Tuncel, AA muhabirine, derneğin bölgenin sağlık ve turizm altyapısını değerlendirerek adını duyurmak, bilinirliğini artırmak ve bu açıdan hak ettiği potansiyele ulaştırmak amaçlarıyla kurulduğunu söyledi.

Samsun'un özellikle sağlık altyapısı açısından çok önemli yere sahip olduğunu dile getiren Tuncel, Ordu ve Sinop'un tarih ve doğası, Tokat ve Amasya'nın da termal turizm açısından birikimi bulunduğunu anlattı.

"Samsun için çal"ın derneğin ilk projesi olduğuna işaret eden Tuncel, şöyle devam etti:

"Burada müziğin iletişim dili olarak kullanılmasını tercih ettik. Hedeflediğimiz lokalizasyonlarda sağlık çalışanlarının aktif rol almasını sağlayarak bir proje üretmek gibi çoklu hedefe yönelik bir değer üretmeyi amaçladık. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. 'Samsun İçin Çal' projesinde Samsun'da gezilmeye, görülmeye, tanıtılmaya, duyurulmaya değer en önemli lokalizasyonları 4 dakikalık klibe sığdırdık. 2,5 aylık sürede bu projeyi hayata geçirdik."

"Bölgenin gizli kalmış, keşfedilmemiş güzelliklerini gördük"

Klipte rol alan Canik İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Sinem Yılmaz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama biriminde çalıştığını dile getirdi.

Salgın sürecinde çok fazla yıpranıp yorulduklarını vurgulayan Yılmaz, "Birçok meslektaşımızı ve sevdiklerimizi kaybettik. Pandemiden çıkmak için tek silahımız aşı. Hepimiz aşılarımızı olduk ve projeye katıldık. Bu proje bize bir nebze nefes aldırdı. Deşarj olduk. Samsun ve bölgenin gizli kalmış, keşfedilmemiş güzelliklerini gördük ve bunu herkesle paylaşmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek