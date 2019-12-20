Derinkuyu Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasından toplu iş sözleşmesi

20.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32

Derinkuyu Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.



Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri ve işçiler katıldı.



Çelik, törendeki konuşmasında, Başkan Aksoy'a imza altına alınan toplu iş sözleşmesi için teşekkür etti.



Çelik, "3 yılı kapsayan sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 20, ikinci ve üçüncü yıllarda ise ayrı ayrı yüzde 16 oranında maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır." dedi.



Aksoy da belediyedeki 22 kadrolu işçinin mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu iş sözleşmesinin iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından, Çelik tarafından Aksoy'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA