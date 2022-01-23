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Derin Talu ile Hakan Sabancı hakkında şok iddia

Derin Talu ile Hakan Sabancı hakkında şok iddia
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adı ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan ve geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Cihangir'de görüntülenen iş insanı Hakan Sabancı, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yla aşka geldi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Cemiyetin çapkın ismi Hakan Sabancı'nın adı şimdi de Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'yla anılıyor. Öğrendiğime göre iki genç, geçen perşembe akşamı Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Hakan Sabancı'nın adı son olarak oyuncu Dilara Aksüyek ile gündeme gelmişti. Sabancı'nın 2016 yılında Derin Talu'nun ablası Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Dilara Aksüyek, Defne Samyeli, Hakan Sabancı, Derin Talu, Magazin, Haber

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