Derin deniz canlılarında plastik bulundu

05.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:03

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), yeni keşfedilen bir amfipotun (deniz kabuklusu) bedeninde plastik bulunması nedeniyle plastik kirliliğinin durdurulması için başlattığı uluslararası sözleşme çağrısını yineledi.

Denizlerin karşı karşıya olduğu plastik krizine dikkat çekmek amacıyla araştırmacılar amfipota "plasticus" ismini verdi.

Ne yazık ki Türkiye'nin de denizlerdeki plastik kirliliğinde payı var.

Yeni bir araştırma, dünyanın en derin yerlerinde yaşayan derin-deniz amfipotlarının (deniz kabuklusu) yeni keşfedilen bir türünde plastik bulunduğunu ortaya çıkardı. Yeni amfipot, Newcastle Üniversitesi araştırmacıları tarafından Pasifik Okyanusunun Mariana Çukurunda, Japonya ve Filipinler arasında görüldü. Araştırmacılar, bedeninde bulunan plastiğe atfen türe Eurythenes plasticus adını verdi. Amfipotta, su şişeleri ve spor kıyafetleri gibi yaygın kullanılan bir çok malzemede yer alan PET (polietilen tereftalat) bulundu. WWF tarafından desteklenen araştırma bugün ünlü bilimsel dergi Zootaxa'da yayımlandı.

WWF Almanya Deniz Programları Müdürü Heike Vesper Marine, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yeni keşfedilen Eurythenes plasticus türü, plastik atık sorununu yeterince ciddiye almamamızın sonuçlarını ve plastik kirliliğinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Dünyanın en derin, en ücra yerlerinde bile, henüz insan tarafından keşfedilmeden plastiğe maruz kalmış türler var. Plastikler soluduğumuz havada, içtiğimiz suda ve şimdi de insan medeniyetinden çok uzaklarda yaşayan canlılarda..."

Newcastle Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin başkanı Dr. Alan Jamieson ise, "Denizlerimize sel gibi akmakta olan plastik kirliliğini durdurmak için acil eyleme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmek için "Eurythenes plasticus ismine karar verdik" dedi.

Plastik atıklarımız, deniz canlılarının bedeninde son bulmadan önce uzun bir yolculuktan geçiyor. Bu konuda Türkiye'nin sicili de çok iyi değil. WWF-Türkiye Plastik Projeleri Koordinatörü Tolga Yücel'e göre, "Ne yazık ki, ülkemizin de denizlerdeki plastik kirliliğinde önemli payı var. Plastik atıkların çoğunluğu geri dönüştürülemediği için ya yakılıyor ya da vahşi çöplüklere boşaltılıyor. Buralardan önce akarsulara ve sonuçta denizlere ulaşıyor. Bir kere suya girince, plastik atık mikro plastiklere bölünüyor ve E. plasticus gibi deniz canlıları tarafından yutuldukları en ücra köşelere kadar yayılabiliyor. Denizlerdeki plastik kirliliğine son vermek için, küresel bir çözüme ihtiyacımız var."

Plastik kirliliğini azaltmak, atık yönetimini iyileştirmek ve denizlerdeki plastik kirliliğine son vermek için bağlayıcı bir uluslararası sözleşme çağrısı yapan WWF'in, 2019 yılında başlattığı küresel imza kampanyasına kapsamında şimdiye kadar 1.6 milyonu aşkın imza toplandı.

Kaynak: Bültenler