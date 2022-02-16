Derik'te 4'ü çocuk 7 kişiyi yaralayan köpekte kuduz şüphesi

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı 4'ü çocuk, 7 kişi, tedavileri ve kuduz aşıları yapılarak taburcu edildi. Belediye görevlilerinin yakalayıp, hayvan barınağına götürdüğü köpeğin kuduz olup olmadığı 10 günlük gözlem süresi içerisinde belirlenecek. Köpek saldırısında kızı Kübra ile birlikte yaralanan Mülkiye Ölçer, "Kızımı kurtarmaya çalışırken köpek bana da saldırdı. Kızımın yüzü mahvoldu. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri suya düştü" dedi.

Olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14), Kübra Ölçer (21), Mülkiye Ölçer (45) ile Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.