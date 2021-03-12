Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin TL ceza
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Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin TL ceza

12.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:07
Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin TL ceza

BURSA'nın Karacabey ilçesinde dereyi kirlettiği belirlenen hayvan çiftliğinin sahiplerine 288 bin 385 TL ceza kesildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde dereyi kirlettiği belirlenen hayvan çiftliğinin sahiplerine 288 bin 385 TL ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ile Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hayvan çiftliğinin dereyi kirlettiği tespit edildi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla çiftlikte yapılan incelemede, işletmenin atık sularının, borular ve açılan kanalla dereye boşaltıldığı belirlendi. Çiftlik sahiplerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 'çevreyi kasten kirletmekten' 288 bin 385 TL ceza uygulandı.


Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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