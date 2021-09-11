Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetinin en çok etkilediği Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetinin en çok etkilediği Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Selden zarar görenler için yapılan afet konutlarının maliyetini yaklaşık 42 milyon lira olarak açıklayan Aydın, 72 konut ve 84 iş yerinin yüzde 90' nın tamamlandığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında beraberinde İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerinden oluşan heyetle Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Aydın incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 22 Ağustos 2020 tarihinde afetle anılan Dereli, bugün yeniden ayağa kalkarak devletin vizyonu ile ortaya koyulan yeni hüviyetiyle anılıyor. Bu ay sonunda yüzde 90'ı tamamlanması hedeflenen ve yılbaşına gelindiğinde bütünüyle yaşamın normale döndüğü, ticaretin canlandığı ve afetin izlerinin tamamen silindiği bir Dereli'yi hemşehrilerimize kazandıracağız. İnşaatlarımız tamamlandığında 72 konut ve 84 iş yeri afetzedelerimize teslim edilecek. Proje bedeli yaklaşık olarak 41 milyon 900 bin lira olan bu yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Milletvekili Aydın, misafirperverliklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek, esnafına bol kazanç diledi. - GİRESUN

Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira

Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan 'Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim' diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?

Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan "Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim" diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Diego Ozan Tufan Alper Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:56:18. #1.17#