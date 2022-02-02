Dereler zehir akıyor, bu yıl da müsilaj tehdidi kapıda

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Türkiye önce Marmara, sonrasında Ege'de de etkili olan müsilajı aylarca konuşurken, bu yıl aynı tehdidin bir kez daha kapımızda olduğu ortaya çıktı. Bursa'da sanayi bölgelerinde bazı fabrikalarda kimyasalların arıtılmadan derelere oradan da Marmara'ya akıtıldığı ortaya çıktı.

Dünya sulak alanlar günüde Bursa'nın sulak alanlarını besleyen dereler zehir akmaya devam ediyor. Normalde arıtma işlemi yapılarak salınması gereken sanayi atığı sular merkez Yıldırım ilçesi Samanlı deresine arıtılmadan yapmadan salındı. Özellikle Gürsu, Kestel ve merkez Yıldırım ilçelerinin kesişme noktasında bazı sanayi kuruluşları atık sularını arıtmadan deşarj ediyor. Normalde arıtılarak salınması gereken sular arıtılmadan salındı. Derelerde atık sulardan dumanlar çıkınca arıtılmadığı anlaşıldı. Havaların soğuk olması sebebiyle atık suların döküldüğü dereden dumanlar yükselmeye başladı.

Atık suların boşaltıldığı alanı inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Burası Nilüfer çayını besleyen en önemli kollardan biri olan Samanlı deresi. Bu derede sanayi atıklarının boşaltıldığı iki tane deşarj noktası görüyoruz. Birinden sıcak su akıyor. Bu arıtılmadan suyun dereye salındığını gösteriyor. Bu atık sular dereleri kirletiyor. Bugün dünya sulak alanlar günü. Sulak alanlarımızı besleyen sular kirletilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Marmara Denizindeki müsilajı konuştuk. Marmara Denizi'ne akan kimyasal atık taşıyan dereleri konuştuk. Bu dereler bu yıl da kimyasal sularla Marmara'ya akmaya devam ediyor. Bu kimyasal atıklar derelere salındığı müddetçe bu yıl da müsilajla karşı karşı geleceğiz" dedi.

(Burak Türker/ İHA)