Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu Kapıkule'de yoğunluğu gören gurbetçiler soluğu Dereköy Sınır Kapısında alıyor Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule'de yoğunluğu gören gurbetçiler soluğu Dereköy Sınır Kapısında alıyor

KIRKLARELİ - Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönüşte Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yaşanan yoğunluk sebebiyle Kırklareli Dereköy Sınır Kapısını tercih eden gurbetçiler ailelerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Yıllık izinlerini ailelerinin yanında geçirmek için sevinç ve heyecanla Türkiye'den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmenin ve sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Kırklareli Dereköy Sınır kapısını tercih eden gurbetçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sıcaktan bunalan gurbetçiler yol kenarlarında su, çay ve benzeri meşrubatlarla serinlemeye çalıştı. Zaman zaman 4 kilometreyi aşan kuyrukta kalan gurbetçilere Türk Kızılay'ı tarafından su dağıtıldı.

Gece saat 04.00'dan beri bekleyen Gurbetçi Gani Dikmen "Vatanımıza, toprağımıza büyük sevinçle geldik, hüzünle ayrılıyoruz. Bu yollar hiç bitmeyecek. Türkiye'ye gelirken 12 saat Sırbistan'da bekledik. Şimdi Dereköy Sınır Kapısında da bekleyeceğiz galiba 8-10 saat. Kapıkuleye gittim orada da bizi otoparka yönlendirdiler. Orada da 15 saat bekleyeceğimizi duyunca buraya geldim" dedi.

Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kibariye Ebru Şallı Haluk Levent
Spor Muslera Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:51:29. #1.16#

title