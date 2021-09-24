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Derebucak Belediye Başkanı Kısa, ilçedeki karpuz ekili alanlarda incelemede bulundu

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Derebucak Belediye Başkanı Kısa, ilçedeki karpuz ekili alanlarda incelemede bulundu

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede bulunan karpuz ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

DEREBUCAK, KONYA (AA) - Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede bulunan karpuz ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Kısa, Konya- Antalya il sınırındaki Gembos Ovası'nda hasatına başlanan karpuz tarlalarını ziyaret etti.

Pınarbaşı Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt ve üreticilerden ovada yetiştirilen karpuz üretimi, verimi ve rekolte hakkında bilgiler alan Kısa, yaptığı açıklamada, "Gembos Ovamızda sonbahar döneminde hasat edilen karpuzlarımızın aroması bir başka güzel. Ovamızda yetişen ürünler içerisinde yüksek aroması ve kalitesiyle ön plana çıkan karpuzlarımızın vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi görüyor olması bölgemiz adına bizleri çok mutlu ediyor. İlçemiz, karpuz hasadı konusunda en son hasat yapan bölge özelliğini taşıyor olmasından dolayı ise karpuzlarımız tarladan direk olarak insanlarımızın sofralarına kadar ulaşıyor. Çiftçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederken, bol kazançlar diliyoruz."ifadesini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Kısa, ilçedeki karpuz ekili alanlarda incelemede bulundu

Derebucak Belediye Başkanı Kısa, ilçedeki karpuz ekili alanlarda incelemede bulundu

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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