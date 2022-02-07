DÜZCE (İHA) - - Dere kenarında oynayan çocuklar ceset buldu

Vatandaşlar cesedin fotoğrafını çekmek için birbirleri ile yarıştı

DÜZCE - Düzce'de dere kenarında oyun oynayan çocuklar, ceset buldu. Erkek şahsa ait olan ceset incelemelerin ardından morga kaldırdı.

Olay, Aziziye Mahallesi Bağdat Cami arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Asar deresi kenarında oyun oynayan çocuklar dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Şahsın dere içerisinde sırt üstü yattığı, kafasının suya gömüldüğü ve bir erkek şahsa ait olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Çocuklar derede cesedi buldu

Tesadüfen cesedi dere içerisinde gören çocuklardan Yusuf Y., "Tuvaletimi yapmaya geldim buraya. Burası bizim mekanımız sayılır. Her gün gelip yüzüyorduk. Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük. Biz ilk başta manken sandık. Tüylerini görünce manken olmadığını anladık. Sonra hemen ailemin yanına gidip durumu anlattım. Polisi aradılar. Ambulans ve ekipler buraya geldi. Şu anda çıkartmaya çalışıyorlar. Tesadüfen görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısının cesedi bulunduğu yerde incelemesinin ardından ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.