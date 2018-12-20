Der Spiegel Dergisi Muhabirinin Yıllarca Uydurma Haber Yaptığı Ortaya Çıktı

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisindeki muhabirin sahtekarlık iddiaları Alman medyasının gündemine oturdu. Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel'in ünlü muhabiri Claas Relotius'un uydurma röportajlar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

YAPTIĞI 60 HABERİN 14'Ü UYDURMA

Der Spiegel, muhabirleri Relotius'un yaptığı 60 haberin 14'ünün 'uydurma' olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Yaşananların 70 yıllık tarihlerindeki en kötü şeylerden biri olduğunu açıklayan dergi, bu uydurma haberlerden dolayı okuyucularından özür diledi.

UYDURMA HABERLERİ KABUL ETTİ VE İSTİFA ETTİ

Deutsche Welle'de yer alan habere göre; 2014 yılında 'yılın gazetecisi' ödülünü de aldığı belirtilen Relotius'un uydurma haberleri doğruladığı ve istifa ettiği belirtildi.

Relotius'un çalışmalarını incelemek için de bir iç komisyon kurulduğu da açıklandı.