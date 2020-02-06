Depremzedeler için 320 bin TL toplandı

06.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:10

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen ailelerin yaralarını sarmak için başlatılan "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi tarafından toplanan 320 bin TL'lik yardım vakıf genel merkezine teslim edildi.

Ankara İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Yusuf Doğan, Sincan İlçe Müftüsü ve Şube Başkanı Mevlüt Topçu ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık'ı ziyaret ederek toplanan bağışı depremzede ailelere ulaştırılmak üzere teslim etti.

Yusuf Doğan ziyarette yaptığı konuşmada, acıları paylaşma adına ülke genelinde il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinin muazzam bir gayret içerisine girdiklerini söyledi.

Sincan İlçe Müftülüğünün de bu kapsamda örnek bir çalışma gerçekleştirerek ayni yardımların yanı sıra 320 bin TL'lik de nakdi yardım topladığını ifade eden Doğan, "Cenabı Hak, bir kulun kardeşine yardım elini uzattığında Kendisinin de ona yardım ve kudret elini uzatacağını buyuruyor. Cenab-ı Hak bizleri ve emeği geçen herkesi bu müjdeye nail etsin" diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da, Türk milletinin depremin olduğu ilk andan itibaren büyük bir özveri örneği gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından ilk dakikalardan itibaren milletimizin her bir ferdi acaba oraya nasıl yardım yapabiliriz ne yapabiliriz, ne şekilde ulaşabiliriz diye hem madden hem de manen ulaşabilme yolunu aradılar. Bizde diğer sivil toplum kuruluşları gibi bize verilen emanetleri oraya nasıl taşıyabiliriz derdine düştük. İlk dakikalardan itibaren orada olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sincan Müftülüğümüz ve aynı zamanda şubemiz de bu anlamda çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Allah razı olsun."

Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu da, depremden etkilenen ailelerin yaralarını sarabilme, yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafifletebilme adına müftülük ve şube personelleri ile birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkının duyarsız kalmadığını ifade eden Topçu, "Güler yüzlü hayır sahibi insanlarımızdan temin ettiğimiz yardımları depremden etkilenen ailelere ulaştırılmak üzere vakfımıza teslim ettik. İnşallah yaralara merhem olacağına inanıyoruz" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA