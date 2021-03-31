Depremzede çocukların hayallerini Kızılay gönüllüleri gerçekleştiriyor

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, hayata geçirdikleri proje ile depremzede çocukları hayallerine kavuşturuyor.

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, hayata geçirdikleri proje ile depremzede çocukları hayallerine kavuşturuyor.

Kızılay gönüllüleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukları mutlu etmek için "Hayalini Çiz Projesi'ni" başlattı.

Proje kapsamında gruplar halinde depremzede çocukları geçici olarak kaldıkları konteyner kentte ziyaret eden gönüllüler, boya kalemleri ve kağıt dağıtarak, onlardan hayallerini çizmelerini istedi.

Çizilen resimler doğrultusunda çocukların hayallerini süsleyen oyuncak, kırtasiye ve giysileri hayırseverlerin desteğiyle temin eden gönüllüler bu hediyeleri çocuklara ulaştırıyor.

Gönüllüler, daha çok çocuğun yüzü gülsün, diye projeyi kırsalda yaşayan depremzedeler için sürdürüyor.

"2 bin 500 çocuğun hayalini gerçekleştirdik"

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, AA muhabirine, depremzede çocukların hayalini gerçekleştirmek, mutluluklarına ortak olmak için bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

Çocukların hayallerini, çizdikleri resimlerle öğrendiklerini dile getiren Bozkurt, çocukların oyuncak, sinema bileti, uçurtma gibi hayallerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bozkurt, "Gönüllülerimizle bu hayalleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Proje ile şimdiye kadar 3 bin çocuğa ulaştık. 2 bin 500 çocuğun hayalini gerçekleştirdik. Diğer çocuklara da ulaşacağız. Konteyner kentte kalan çocukların yanı sıra köylerde ve ilçelerde yaşayan öksüz ve yetim çocuklardan da hayallerini gerçekleştirmek için resim çizmelerini istedik. En kısa sürede köylerdeki diğer depremzede çocuklarımıza da ulaşarak, onların da hayalini gerçekleştirerek, projemizi tamamlayacağız." diye konuştu.

Gönüllülerden Özlem Ataş, depremden psikolojik olarak da etkilenen çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, bunun için her çocuğun kapısını çaldıklarını aktardı.

Boya kalemleri ve kağıt vererek onlardan hayallerini çizmelerini istediklerini anlatan Ataş, "Hayallerine ulaşmalarına yardımcı olduk. Yüzlerindeki tebessümün sebebi olduk. Bunun için mutluyuz. Elazığ'da yüzü asık çocuk bırakmadan, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Oyuncağım geldi çok mutlu oldum"

Çocuklardan Gönül Doğan, hayalindeki hediyeyi aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bugün çizdiğim hayalimi gerçekleştirdiler. Başta hayalimi gerçekleştireceklerine inanmıyordum. Ama gerçek oldu. Oyuncağım geldi, çok mutlu oldum." diyen Doğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Feyza Yeşil de, gönüllülerin hayali olan sinema biletini getirdiğini anlatarak, "Sinemaya gideceğim için çok mutluyum Hayalimi gerçekleştireceğim. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Melisa Kurucu ise sinema bileti aldığı için ve hayali olan balık tutmaya gideceği için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk