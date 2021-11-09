DEPREMDE YAŞAMINI YİTİREN DHA MUHABİRİ SEBAHATTİN YILMAZ, ANILDI

ERZURUM (DHA) - VAN'da, 10 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Dha muhabiri Sebahattin Yılmaz, Erzurum'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir ile birlikte Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için Asri Mezarlık'ta anma töreni düzenlendi. Törene Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiye Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, basın mensupları ve Van depreminde görev alan Erzurum AFAD Müdürlüğü personeli katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından gazeteciler ile AFAD çalışanları Yılmaz'ın mezarına karanfil bıraktı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Yılmaz'ın Van'da görev şehidi olduğunu belirterek, "Yılmaz, bir basın şehidi, görev başında şehit olmuş bir arkadaşımızdır. Gazetecinin hayatı bu. Gazeteci sürekli görev başında insandır. Sebahattin Yılmaz da görev başında olan bir gazeteciydi. Kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Sebahattin Yılmaz'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini ifade eden Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, "Van depreminde şehit olan gazeteci ağabeyimiz Sebahattin Yılmaz'a ölümünün 10 yıl dönümünde rahmet diliyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

AFAD PERSONELİ KARANFİL BIRAKTI

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 2 depremde de arama kurtarma görevine katılan Erzurum AFAD personeli Metin Yılmaz, Fahri Aydın, Mesut Öz, İbrahim Aydın, Yılmaz'ın kabrine karanfil bıraktı ve dua etti. Metin Yılmaz, şunları söyledi:

"Van'da iki depremde de görev aldık. Can kaybı en fazla 2 otelde yaşanmıştı. Bu otellerden biri Bayram Oteli'ydi. Oradaki görevlilerle otel enkazındaki çalışmalarımıza devam ettik. Rahmetli gazeteci Sebahattin Yılmaz'ın cansız bedeni enkazdan 2 gün sonra çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Depremde yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir için de memleketi Tunceli'de 11 Kasım'da anma programı düzenlenecek.