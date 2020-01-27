: AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

27.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:42

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaklaşık 3 gün süren arama kurtarma çalışmalarını sona erdi ama kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Apartmanı'ndan çıkarılan 12 yaşındaki Emir'in kurtarılması için yürütülen yoğun çalışmaların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

AFAD EKİPLERİ MUSTAFA EMİR'İ RAHATLATMAYA ÇALIŞIYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı.

Yıkılan binalar arasında yer alan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda yaşayan Çiçek ailesi, deprem nedeniyle enkaz altında kaldı.

Ailenin en küçük üyesi 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek'in enkaz altından kurtarıldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, arama kurtarma çalışmaları sırasında Mustafa Emir'in yerini tespit eden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri, konuşarak Mustafa Emir'i rahatlamaya çalışıyor.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Moloz yığınları arasında sağlık ekiplerince serum bağlanan Mustafa Emir, daha sonra uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Mustafa Emir'in babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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