KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - AFAD ekipleri deprem bölgesinde

Depremde toplam 45 evde hasar tespit edildi

ERZURUM - Erzurum bugün merkezüssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 şiddetindeki depremle sallandı.

Depremin ardından ilçede bazı taş evler ve ahırlar yıkıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürüyor. 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı depremde can kaybı yaşanmadı.

Depremde toplam 45 evde ağır hasar tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti.

Topçu, Duatepe ve Söylemez Mahallelerinde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.