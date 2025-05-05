DEPREM Mİ OLDU? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri "5 Mayıs 2025 depremi hangi illerde hissedildi?" oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü gibi teknik bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların da yaşanabileceğini belirtti. Peki, deprem mi oldu? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 5 Mayıs 2025 gecesi büyük bir deprem meydana gelmedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.