Deprem mi oldu? Son dakika depremleri: Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Deprem mi oldu? Son dakika depremleri: Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi deprem listesine göre, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde depremler yoğunlaşmış görünüyor. Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından, deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin farklı noktalarında sarsıntılar sürüyor. Peki, deprem nasıl oluşur?

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri: Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
28.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:46

Deprem, yerkabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu ortaya çıkıyor. Türkiye, önemli fay hatlarının üzerinde bulunması nedeniyle de sık sık irili ufaklı birçok deprem yaşıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre son dakika depremleri haberimizde.

SON DEPREMLER

2020.07.28 15:53:20 -.-2.0-.-TIRKES-SARUHANLI (MANISA)

2020.07.28 14:59:59 -.-1.7-.-ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU)İlksel

2020.07.28 14:28:58 -.-1.7-.-AKDENIZİlksel

2020.07.28 14:26:16 -.-2.7 AKDENIZİlksel

2020.07.28 12:24:50 -.-1.1-.-PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)İlksel

2020.07.28 12:05:43 -.-3.33.1COPLU-TARSUS (MERSIN)İlksel

2020.07.28 11:57:28 -.-1.7-.-KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)İlksel

2020.07.28 11:51:51 -.-1.7-.-KARACAY-HONAZ (DENIZLI)İlksel

2020.07.28 11:45:52 -.-1.8-.-SOMAK-CIVRIL (DENIZLI)İlksel

2020.07.28 11:08:47 -.-2.6-.-AKDENIZİlksel

2020.07.28 09:32:17 -.-2.4-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)İlksel

2020.07.28 08:59:54 -.-2.1-.-GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)İlksel

2020.07.28 08:01:25 -.-3.13.3YUKARIBAG-(ELAZIG)İlksel

2020.07.28 07:53:16 -.-1.7-.-CAMONU-AKHISAR (MANISA)İlksel

2020.07.28 07:19:43 -.-1.7-.-KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)İlksel

2020.07.28 06:27:28 -.-1.4-.-YENIYURT-POLATELI (KILIS)İlksel

2020.07.28 06:19:57 -.-2.0-.-EGE DENIZIİlksel

2020.07.28 06:12:48 -.-2.7-.-CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)İlksel

2020.07.28 06:11:12 -.-2.6-.-KARAKOY-ALIAGA (IZMIR)İlksel

2020.07.28 04:26:36 -.-3.0-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)İlksel

2020.07.28 03:15:33 -.-1.9-.-UNALDI-VARTO (MUS)İlksel

2020.07.28 01:29:17 -.-2.9-.-KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)İlksel

2020.07.28 00:46:18 -.-1.5-.-HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)İlksel

2020.07.27 23:52:41 -.-1.2-.-BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)İlksel

2020.07.27 21:44:27 -.-1.8-.-AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)İlksel

2020.07.27 21:33:38 -.-1.5-.-SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)İlksel

2020.07.27 21:03:40 -.-2.1-.-MERDIVENLER-(MALATYA)İlksel

2020.07.27 19:45:33 -.-3.0-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER...

DEPREM NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda gerçekleşir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma yada kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.

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