Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
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DEPREM Mİ OLDU? 16 Nisan Çarşamba deprem nerede, hangi ilde oldu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU? 16 Nisan Çarşamba deprem nerede, hangi ilde oldu? Son depremler!
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Haberler
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Deprem mi oldu sorusu, 16 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Gün içerisinde hissedilen sarsıntılar, "Deprem mi oldu?" ve "Hangi ilde deprem oldu?" gibi soruları beraberinde getirdi. İşte 16 Nisan son depremler listesi ve detaylar…

Türkiye'de sık sık meydana gelen yer sarsıntıları nedeniyle vatandaşlar güncel depremleri anlık olarak takip ediyor. Özellikle bugün bazı bölgelerde hissedilen hareketlilik sonrası, "16 Nisan deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada da gündeme oturdu. Peki, 16 Nisan Çarşamba deprem nerede oldu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

Amasya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU? 16 Nisan Çarşamba deprem nerede, hangi ilde oldu? Son depremler!AFAD Deprem

16 NİSAN ÇARŞAMBA DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13.17'de merkez üssü Amasya Merkez olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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