DEPREM Mİ OLDU? 16 Nisan Çarşamba deprem nerede, hangi ilde oldu? Son depremler!

Türkiye'de sık sık meydana gelen yer sarsıntıları nedeniyle vatandaşlar güncel depremleri anlık olarak takip ediyor. Özellikle bugün bazı bölgelerde hissedilen hareketlilik sonrası, "16 Nisan deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada da gündeme oturdu. Peki, 16 Nisan Çarşamba deprem nerede oldu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

Amasya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem

16 NİSAN ÇARŞAMBA DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13.17'de merkez üssü Amasya Merkez olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.