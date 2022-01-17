Deprem konutları teslim edilmeye başlandı

İZMİR (İHA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, depremzede hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Yıkılması ile birlikte 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı (4. proje alanı) için noter kura çekimleri yapılan depremzedelerin konut/iş yeri teslimi, 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Hak sahipleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından anahtarlarını teslim alarak yeni konutlarını gezdi.

28 DAİRE TESLİM EDİLİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Bugün itibariyle inşallah konutlarımızın teslimine başlıyoruz. Bugün 4. bölgedeyiz. Burada daha önce noter çekilişlerini yapmış olduğumuz evleri vatandaşlarımıza AFAD Başkanlığında AFAD İzmir İl Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdare Başkanlığımız ile teslim yapıyoruz. Bugün toplam 28 dairenin teslimi olacak. Yarın ve diğer günler de başka bölgelerde kura çekimleri yapılan alanlarda peyderpey teslimler devam edecek. Teslimatlar yapılırken bazı yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabiliyor. Hepsinin bürokratik işlemleri de olduğu için inşaatlar bitse de o işlemleri tamamladık. Bugün itibariyle de teslimlere başladık. Vatandaşlarımız inşallah güle güle oturur" dedi.

ANAHTARLARINI ALDILAR

Depremde annesi Fatma Nihal Nayman ve Özkan Nayman'ı kaybeden hak sahibi Özge Nayman Bayır, "Burada annem ve babam oturuyordu. Onları depremde kaybettik. Bugün hak sahibi olarak anahtarları teslim aldık. Evi gördük, bazı eksiklikler vardı. Onları ilettik, yapacaklarını söylediler. Hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu. Bir başka hak sahibi Gültekin Özgür ise "Depremde canımızı kurtardık. Yıkılan binamızın yerine burası yapıldı. Bugün de gelip anahtarımızı aldık. Birazdan evi göreceğiz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Hasan Varışlı isimli hak sahibi de şunları söyledi: "Bizim evimiz Ali Çolakoğlu Sitesi'nde. Sanırım birkaç güne de biz anahtarları teslim alacağız. Dün müjdeli haberi aldık. Çok sevindik. Bir an önce eve yerleşmek istiyoruz. Sağlıkla ve sıhhatle oturmak istiyoruz. Haberi alınca inanamadık. 'Bugün, yarın' diyorduk. Komşusunda, akrabasında kalan, kirada oturanlar var. Biz de eşimle eş dostta kalıyorduk. Haberi alınca çok mutlu olduk. Devletimiz sağ olsun."

(Sinan Yeniçeri - Ceren Atmaca/ İHA)