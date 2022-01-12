Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı - Haberler
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Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Akdeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'ın Palu ilçesi de 00:34 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Gelen ilk bilgilere göre, bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bu depremin ardından bir sarsıntı da gece saatlerinde Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 14 KİLOMETRE

Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi gösterilirken şiddeti de 4.0 olarak ölçüldü.

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

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