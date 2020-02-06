Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyecilere plaket verildi

06.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:26

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyecilere plaket verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Beyazgül, Elazığ'daki depremin ardından hızlı bir şekilde bölgeye ulaşarak 7 kişinin canlı bir şekilde kurtarılmasını sağlayan 10 kişilik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibini kabul etti.

Dört gün boyunca kurtarma çalışmalarında yer alan ekibi kutlayan Beyazgül, itfaiye personelinin fedakar bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Ekibin enkaz altındaki kişileri kendi yakınıymış gibi büyük bir çaba sarf ederek çalıştığını anlatan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Elazığ'a gittiğimizde bizim Urfa ekibimiz iki anne ve iki çocuğunu canlı olarak göçük altında çıkardıklarını ifade etmişlerdi. Fedakarca çalışmalarından dolayı bugün kendilerini tebrik ettik. Allah eksikliklerini vermesin ama Allah memleketimize de bu tür belaları ve musibetleri yaşatmasın diliyorum. Deprem memleketine gitmek elbette ki üzücü bir şey ama Cumhurbaşkanımızın emriyle bütün birimlerin orada çalışıyor olarak görmek bizi memnun etmişti. Gerçekten orada gördüğümüz bir şey, devlet ve millet el ele birlik içerisinde çalışıyordu. Elbette ki 82 milyon bir ülkede yaşanmasını istemediğimiz hadiseler yaşanabiliyor ama netice olarak burada dayanışma içerisinde olmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel bir şey."

İtfaiye erlerinden Osman Akbaş ise depremin hemen ardından durumun bildirilmesiyle birlikte Elazığ'a doğru yola çıktıklarını belirtti.

Ekip olarak başarılı kurtarma operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade eden Akbaş, "11 tane kişiyi enkaz altında çıkardık 7 tanesi canlıydı ve daha sonra ise şehrimize döndük." diye konuştu.

Başkan Beyazgül, daha sonra itfaiye personeline plaket verdi.

Kaynak: AA