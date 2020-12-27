Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
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Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada

27.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:56

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı.

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı. Şahsın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da saat 9.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı. Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

-İHA-

Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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