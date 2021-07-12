Denizlispor başkanı ve ailesi ile polisler arasındaki arbedeyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve ailesi ile polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın duruşması sürüyor.