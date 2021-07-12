Denizlispor başkanı ve ailesi ile polisler arasındaki arbedeyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi
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Denizlispor başkanı ve ailesi ile polisler arasındaki arbedeyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi

Denizlispor başkanı ve ailesi ile polisler arasındaki arbedeyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve ailesi ile polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın duruşması sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve ailesi ile polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın duruşması sürüyor.

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Baki Ünal, müşteki sanıklar polis memuru Vedat İ, Özer Y, Mehmet K, ile Ali Çetin'in oğlu Evrim Çetin ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, taraf ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos 2019'da "rezervasyon" tartışması çıkmış, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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