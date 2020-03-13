Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı
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Denizlispor, Ali Çetin, Fethiye, Polis, Güncel

Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, ailesi ve polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

13.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:14
Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, ailesi ve polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanıklar Ali Çetin, oğulları Nuri ve Evrim Çetin, polis memurları Vedat İ, Özer Y. ve Mehmet K. ve diğer müşteki polisler katıldı.

Söz verilen Denizlispor Başkanı Çetin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İlçedeki bir restorana 8 kişi gittiklerini, oturdukları masadan kaldırılmak istendikleri sırada restoran çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktığını ifade eden Çetin, "Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polisler geldi ve doğrudan bize müdahale etmeye başladılar. Bir polis benim kolumu tuttu, diğeri yüzüme biber gazı sıktı." dedi.

Polislerin çocuklarına da müdahale ettiğini öne süren Çetin, Denizlispor başkanı olduğunu belirtmesine rağmen polislerin kötü muamelesinin devam ettiğini, kendisinin ve çocuklarının karakolda şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Müşteki sanık Evrim Çetin, restoran önündeki arbedede polislere avukat olduğunu söylemesine rağmen sert müdahaleyle karşılaştıklarını öne sürdü.

Polis memuru Vedat İ. ise olay yerine takviye ekip istenmesi üzerine gittiklerini, polis arkadaşlarının birkaç kişiyi kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Olay yerinde çok sayıda kişi olduğunu, vatandaşı dağıtmak için Çetin ile oğullarını karakola götürmek zorunda kaldıklarını öne süren Vedat İ, şunları kaydetti:

"Ali Çetin polis arabasında, 'Hepinizi süründüreceğim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz?' gibi söylemlerde bulundu. Bize küfür ve hakaretler etti. Emniyetin arka kapısından girdik. Bu sırada Ali Çetin anneme küfür etti, annemin vefat ettiğini belirtip, küfür etmemesini söyledim. Küfre devam edince sinirlenerek vurdum. Bu sırada konuşmamızı duyan oğlu Nuri Çetin de anneme küfretmeye başladı. Sinirlenerek ona da vurdum. Kişilere vurduğum için pişmanım ve kendilerinden şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, diğer taraf ve tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışı Ali Çetin'in korumaları görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Çetin, gazetecilere, "Bundan sonrasına hukuk karar verecek. Bizim Fethiye halkıyla ve burada görevli polis arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos'ta "rezervasyon" tartışması çıkmış, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca Ali Çetin hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu malına zarar verme" eşi Sevil ile oğulları Evrim ile Nuri Çetin hakkında ise "Kamu görevlisine hakaret", "Görevi yaptırmamak için direnme", polisler hakkında ise "Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçlamalarından iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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