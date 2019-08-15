Denizlispor Atatürk Stadı Galatasaray maçına hazır

15.08.2019 15:45

Süper Lig'in 62. sezonunun ilk maçı olan Yukatel Denizlispor-Galatasaray karşılaşması için Denizli Atatürk Stad'ında hazırlıklar tamamlandı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, yarın Denizli'de oynanacak maç ile başlayacak.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de yarın 20.30'da Yukatel Denizlispor sahasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor.

Denizlispor'un iç sahada oynayacağı maçlar için yenileme işlemlerine Haziran ayında başlanılan Atatürk Stad'ın çalışmalar tamamlandı.

Yaklaşık 200 işçinin çaba harcadığı statta yarın çok sayıda futbolsever maç izleyecek.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla statın baştan aşağı yenilendiğini ve 'yetiştirilemez' dedikleri çalışmaların bitirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en güzel statlardan birisinin yarın güzel bir maça sahne olacağını belirten Atilla, "Yetişmez dedikleri stat şu an da hazır. Galatasaray maçına da hazırız." diye konuştu.

Almanya'da yaşayan ve yarınki maç için gelen Kadir Şanlıalp, statın 'muhteşem' olduğunu belirterek, "10 yıl önce gelmiştim stata. Çok güzel yapmışlar. Burayı tıklım tıklım dolduracağız. Denizlispor taraftarı olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Fransa'nın Paris şehrinden maç için gelen Mustafa Tokat ise yarın oynanacak maç için çok heycanlı olduğunu ifade ederek, "İki gündür heyecandan uyuyamıyorum. Stata girdiğimden beri ayaklarım titriyor. Zor indim merdivenlerden." dedi.

Yeşil-siyahlı takım maçın hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan Sarı-kırmızılı kafile bugün uçakla İstanbul'dan kente gelecek.

Kaynak: AA