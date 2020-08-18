Denizli Valiliğinden İl Sağlık Müdürü Öztürk hakkında açıklama Denizli Valiliği, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk'ün 2014 yılında yapılan bir ihaleye fesat karıştırdığına dair çıkan haberler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Denizli Valiliği, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk'ün 2014 yılında yapılan bir ihaleye fesat karıştırdığına dair çıkan haberler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Denizli Valiliği, 18 Ağustos 2020 tarihinde basın yayın organlarında çıkan, "Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürü Öztürk Hakkında Soruşturma İzni Vermedi" başlıklı İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk hakkındaki haberle ilgili olarak yazılı açıklama yayımladı. Bahsi geçen ihalenin 2014 yılında yapıldığı, Uz. Dr. Berna Öztürk'ün ise Denizli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği görevine 2015 yılının Ocak ayında başladığı belirtilen açıklamada, iddiaların asılsız olduğu söylendi.

Valilik tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak 2015 yılı Ocak ayında göreve başlamıştır.

2014 yılında Denizli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde yapılmış olan bir ihale ile ilgili olarak, ihaleye fesat karıştırmak ve ihaleyi yapanların FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve dava açılmış olup, ihalede yer alan ve halen devlet memuru olan kişilerle ilgili olarak FETÖ ile bağlantısının bulunmadığına dair kesinleşmiş Cumhuriyet Savcılığı kararı mevcuttur.

2017 yılında bu dava ile ilgili olarak isim ve adres bilgileri yanlış olarak verilmiş, tebligat için verilen adres bilgilerine ve kimliğe ulaşılamayan bir şahıs tarafından o dönemin genel sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk'ü şikayet eden dilekçesine istinaden Valiliğimiz adına Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Müfettiş tarafından soruşturma yapılmıştır. Soruşturma sonucunda, bahsi geçen ihalenin 2014 yılında gerçekleştiği dönemde, Uz. Dr. Berna Öztürk'ün Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak görevde olmadığı ve aynı zamanda ihale yetkilisi olmayıp ihale komisyonunda da yer almadığı tespit edilmiştir ve 2017 yılında bu konuyla ilgili soruşturma izni verilmemiştir.

2015 yılı Ocak ayında Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak göreve gelen ve halen Denizli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Uz. Dr. Berna Öztürk hakkında, ihaleye fesat karıştırmak suçundan dava açıldığı ve 3 yıl sonra bugün Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili soruşturma izni verilmediği iddiaları tamamen asılsız olup, bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - DENİZLİ

Kaynak: İHA