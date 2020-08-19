Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor
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Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, muhteşem manzarası ve eşsiz doğası ile Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

19.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:41

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor

DENİZLİ - Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, muhteşem manzarası ve eşsiz doğası ile Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, hizmete girdiği ilk günden beri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Denizli turizminin önemli bir noktası haline gelen tesis, aşırı sıcakların yaşandığı yaz mevsiminde gerek şehir içinden gerekse şehir dışından gelen misafirlerini ağırlıyor. Denizli teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde konaklama imkanı buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Yayla turizminin merkezlerinden biri olan tesis, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin tercihi olması ile dikkat çekiyor.

"Çok nezih bir ortam, güzel, temiz bir yer"

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na gelen misafirlerden Şakir Özçelik, tesisin çok güzel olduğunu belirterek, Arkadaşlarımla birlikte Uşak'tan geldik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Denizli halkına çok teşekkür ediyorum. Çok nezih bir ortam, güzel, temiz bir yer. Cennet gibi bir görüntü biz çok beğendik. Her fırsat bulduğumuzda gelmeyi düşünüyoruz ve herkese tavsiye ediyoruz. Doğal, serin temiz ve nezih bir yer, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Daha önce buraya gelen arkadaşlar tavsiye etti. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Denizli'nin güzelliğine güzellik kattı"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın Türkiye'nin önemli yayla turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen yaylanın sadece Denizlililer tarafından değil, pek çok şehirden ziyaret eden misafirlerce de oldukça beğenildiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız 4 mevsim cazibe merkezi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum" diye konuştu.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor

Kaynak: İHA

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