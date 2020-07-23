DENİZLİ Tanık olarak geldiği mahkeme önünde darp sonucu öldürüldü Tanık olarak geldiği mahkeme önünde darp sonucu öldürüldüDENİZLİ'de nafaka davasında oğlu için şahitlik yapmak için adliyeye gelen 70 yaşındaki İsmail Kılınç, mahkeme çıkışında koridorda iddiaya göre eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından feci şekilde darp edilerek öldürüldü.

Tanık olarak geldiği mahkeme önünde darp sonucu öldürüldü

DENİZLİ'de nafaka davasında oğlu için şahitlik yapmak için adliyeye gelen 70 yaşındaki İsmail Kılınç, mahkeme çıkışında koridorda iddiaya göre eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından feci şekilde darp edilerek öldürüldü. Olaya polis ekipleri müdahale ederken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün (Çarşamba) Denizli Adliye Sarayı birinci kattaki 4. Aile Mahkemesi salonu önündeki koridorda yaşandı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvancılık yapan 4 çocuk babası İsmail Kılınç, Denizli'de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç'a şahitlik yapmak için adliyeye geldi. Gökhan Kılınç'ın 6 yıl önce boşandığı eşi Ayşe A.'nın açtığı nafaka yükseltme davasına şahit olarak katılan İsmail Kılınç, mahkeme çıkışında iddiaya göre eski gelini, kocası ve eski dünürün saldırısına uğradı. Olay sırasında mahkeme salonundaki sesler üzerine koridora koşan Gökhan Kılınç, babasının yerde darp edildiğini görünce yardım istedi. Gökhan Kılınç da darp edilirken, olaya polis müdahale etti. Darp edilen İsmail Kılınç'ın kalbi durdu. Hemşire olan oğlu Gökhan Kılınç, kalp masajı yaparak babasını hayata döndürmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, polis İsmail Kılınç'ı darp ederek ölümüne neden olan eski gelini Ayşe A., eşi Hasan A. ile eski dünürü Ünal S.'yi gözaltına aldı. 3 kişinin polisteki sorguları sürüyor. Kılınç'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere Gölhisar ilçesine götürüldü. Cenazeyi almaya gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'BABAM ADLİYEDE ACIMASIZCA DARP EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜ'

Babasının adliye içinde 3 kişi tarafından hunharca dövülerek öldürüldüğünü belirten Gökhan Kılınç, "Boşandığım eşimin açtığı nafaka artırım davası vardı. Babamda benim tanığım olarak geldi. Eski eşim de yeni evlendiği kocası ve babasıyla gelmiş. Mahkemede tanıklar dinlendi daha sonra bizde savunmamızı yaptık. Bu sırada mahkeme salonunda hakimin önünde eski eşim bana 'Seninle görüşeceğiz. Daha önce yapmadığımı dışarıda yapacağım' dedi. Hakim de eski eşimi 'Mahkeme salonundasınız unutmayın' diye uyardı. Ben de 'Ne yapacaksın' dedim. 'Burada olmaz, dışarıda olacak' dedi. Duruşma bittikten sonra dışarı çıkarken, eski eşim anneme ağza alınmayacak şekilde küfürler etti. ben, duruşma zaptını almayı beklerken, 3 kişi koridorda babama saldırmışlar. Mahkeme salonunun yanında koridorda babamı yere yıkmışlar, başını yere vuruyorlar, tekme tokat dövüyorlar, boğazını sıkıyorlardı. Ben gelince, bana da saldırıp, darp ettiler üzerimdeki kıyafetlerimi yırttılar. Babama koştum ve üzerine kapandım, tekme tokat vurmaya devam ettiler. Olayın ardından babam yerde yatarken solunumu yoktu. Kalbi durmuştu. Hemşire olduğum için suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahale ederek geri döndürmeye çalıştım. Ancak babam hayatını kaybetti. Mahkeme salonu önünde vefat etti. Bin insana yakışmayan şekilde öldürüldü. Nafaka davasıydı önceden boşanma davasında husumeti olduğu için bana karşı hınçları var. Sadakatsizliğini ispat ettim ve boşanmıştım. Bana zarar vermek için uğraşıyorlardı. Adliyeye planlı şekilde gelmişler. Bizi üzen taraf ise babamın adliyede darp edilerek öldürülmesidir. Adalet yerini bulacaktır" dedi.

Kaynak: DHA