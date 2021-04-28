Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde inceleme yaptı
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Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde inceleme yaptı

Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Honaz ilçesinde 3 gün önce etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Honaz ilçesinde 3 gün önce etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Kaklık Mahallesinde yaptığı incelemeler sırasında gazetecilere açıklama yapan Tin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışmasının yapıldığını söyledi.

Ekiplerin zarar tespitini tamamlamak üzere olduğunu belirten Tin, "Bugün de biz yerinde baktık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimizin tüm imkanları ile onların yanında olduğunu, bundan sonra da olacağını kendilerine belirttik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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